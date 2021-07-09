Başkan Aşgın, başarılı sporcuları ağırladı
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Başkan Aşgın, başarılı sporcuları ağırladı

Başkan Aşgın, başarılı sporcuları ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Avrupa Dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece yapan Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Avrupa Dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece yapan Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı.

Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceye giren sporcuların Çorum ve ülkemize muhteşem bir gurur yaşattığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum'umuzun gururu olan Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız dünya ve Avrupa dereceleriyle ülkemiz adına da gurur verici başarılar elde etti. Grekoromen Stil Gençler Avrupa 3.'sü olan Samet Yaldıran, İşitme Engelliler Güreş Dünya 3.'sü olan Eren Uzun ve masa tenisinde aldığı Avrupa ve dünya dereceleriyle göğsümüzü birden fazla kez kabartan Uğurcan Dursun'u bizlere yaşattıkları gurur vesilesiyle bir kez daha yürekten kutluyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine de inanıyorum. Tabi burada asıl tebrik edilmesi gereken hocalarımız var. Sizleri çalıştıran Gençlik ve Spor Kulübümüzün her biri birbirinden kıymetli hocalarını da tebrik ediyorum" dedi.

Milli Takım Antrenörü ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Ali Korkmaz, Güreş Antrenörleri Çelebi Bayır ve Levent Kaleli, spora ve sporcuyu verdiği desteklerden dolayı Başkan Aşgın'a teşekkür etti.

Ziyarette Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve GSK Başkanı Nadir Solak da hazır bulundu. - ÇORUM

Başkan Aşgın, başarılı sporcuları ağırladı
Başkan Aşgın, başarılı sporcuları ağırladı
Başkan Aşgın, başarılı sporcuları ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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