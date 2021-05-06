Başkan Aşgın, 8 yaşındaki Iraklı Abdullah'ı sevindirdi

Çorum Belediyesi tarafından Yunus Emre Parkı civarında yapılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kağıt toplayan 8 yaşındaki çocuğu görünce duruma kayıtsız kalmadı.

Çorum Belediyesi tarafından Yunus Emre Parkı civarında yapılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kağıt toplayan 8 yaşındaki çocuğu görünce duruma kayıtsız kalmadı. Iraklı Abdullah'ın ve ailesinin ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını verdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yunus Emre Parkında yapılan çalışmaları incelediği esnada çöpten kağıt toplayan bir çocuk gördü. Kayıtsız kalamayan Başkan Aşgın, çocuğun yanına giderek bir süre sohbet etti. Ailesine destek olmak için kağıt topladığını ifade eden 8 yaşındaki Iraklı Abdullah, babasının hasta olduğunu ve çalışamadığını, kendisinden başka 7 kardeşi daha olduğunu söyledi. Bunun üzerine Başkan Aşgın, Abdullah'tan Ramazan ve bayram süresince kağıt toplamayacağı sözünü alarak ailesinin ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını verdi.

'Iraklı aileye yardımı yapıldı'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın verdiği talimat sonrası Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Abdullah'ın evine giderek ailenin ihtiyaçlarını tespit etti. Yapılan inceleme sonrası aileye halı ve gıda malzemesi yardımı yapıldı. Abdullah ve 7 kardeşine de bayramlık elbise hediye edildi. Bayramlık kıyafetleri alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Iraklı Abdullah ve ailesi, kendilerine destek veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı