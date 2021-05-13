Başkan Arslan, vatandaşlarla tedbirler kapsamında bayramlaştı
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Başkan Arslan, vatandaşlarla tedbirler kapsamında bayramlaştı

Başkan Arslan, vatandaşlarla tedbirler kapsamında bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan bayram namazını Kalınkoz Mahallesinde eda etmesinin ardından vatandaşlarla korona virüs tedbirleri kapsamında bayramlaştı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan bayram namazını Kalınkoz Mahallesinde eda etmesinin ardından vatandaşlarla korona virüs tedbirleri kapsamında bayramlaştı. Başkan Arslan; "Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Daha güzel günlere kavuşmak için tedbiri elden bırakmıyoruz. İyi bayramlar" ifadelerini kullandı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan Bayramı namazını Kalınkoz Mahallesinde eda etti. Başkan Arslan sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak; "Ramazan Bayramı namazımızı Kalınkoz Mahallesi Merkez Camiinde pandemi tedbirleriyle eda ettiğimiz, bayram namazının ardından kıymetli hemşehrilerimizle bayramlaşıp hasbihal ettik. Ardından Çameli Ak Parti Yönetim Kurulu üyemiz Turay Kuru'nun evine, meclis üyemiz İdris Öz ile birlikte misafir olduk. Sabah kahvaltımızı yaptık, Turay Kuru ve ailesine misafirperverlikleri, kahvaltı için teşekkür ederiz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Daha güzel günlere kavuşmak için tedbiri elden bırakmıyoruz. İyi bayramlar" dedi. - DENİZLİ

Başkan Arslan, vatandaşlarla tedbirler kapsamında bayramlaştı
Başkan Arslan, vatandaşlarla tedbirler kapsamında bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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