Başkan Arslan telefonla basının bayramını kutladı
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Başkan Arslan telefonla basının bayramını kutladı

Başkan Arslan telefonla basının bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ilçede tam kapanmaya rağmen çalışmaya devam eden basın mensuplarıyla bir araya gelerek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ilçede tam kapanmaya rağmen çalışmaya devam eden basın mensuplarıyla bir araya gelerek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ilçe genelinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Koronavirüs salgını önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen toplantıya Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da telefonla katıldı. Geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süredir evde istirahatte bulunan Belediye Başkanı Arslan'ı Edremit Belediye Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı telefonla arayarak basın emekçilerine sürpriz yaptı.

Basın emekçilerinin bayramını kutlayan Belediye Başkanı Arslan, "Ailenizle ve sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum. Pandemi döneminin getirdiği bu kritik günlerde halkın haber alma hakkı çok büyük önem arz ediyor. Güvenilir medyaya şu an hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Herkesin korktuğu bu günlerde canları pahasına görevini sürdüren, elindeki haberleri yayınlama çabasında olan basın çalışanlarımız, gazetelerimiz, televizyon ve radyo kanallarımız, internet haber kanallarımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.

Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, "Koronavirüs salgını sürecinde başarıyla görevlerini sürdüren basın emekçisi arkadaşlarımızı bugün meclis salonumuzda ağırladık. Düşündüğünü korkusuzca kalemine yansıtan, gündeme taşıyan değerli basın emekçilerimizin sesi bu dönemde daha da gür çıkmalı. Edremit Belediyesi olarak basın emekçilerinin her zaman yanındayız. Gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışan basın mensuplarının bir kez daha Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu. - BALIKESİR

Başkan Arslan telefonla basının bayramını kutladı
Başkan Arslan telefonla basının bayramını kutladı
Başkan Arslan telefonla basının bayramını kutladı
Başkan Arslan telefonla basının bayramını kutladı
Başkan Arslan telefonla basının bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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