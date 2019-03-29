Başkan Arslan: "Taşköprü'de 2-3 Sene Sonra İşsizlik Konuşulmayacak"

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü ilçesinde 2-3 yıl sonra işsizliğin konuşulmayacağını kaydetti.

Taşköprü Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Taşköprü'de AK Parti seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, şunları söyledi: "Taşköprü'de Cumhur ittifakı yok ama rakip gibi yarışsak ta bizim liderlerimizin bir hukuku var. Bize de o hukuka saygı göstermek düşer. Onun için 3 oy, 5 oy alacağım diye hiç kimsenin iftira kampanyası yapmasına, şov yapmasına gerek yok. Ben benden önceki Belediye Başkanlarına minnettarım. Bu memleket için taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. 31 Mart Mahalli seçimlerinden sonra Taşköprü'de düğünlerimizde sevincimizi birlikte paylaşacağız. Cenazelerimizde acılarımızı paylaşarak azaltacağız. Ben bu görüş içerisindeyim. Millet hizmeti görüyor, hiç kimse sanmasın ki bu insanlar bu hizmetleri görmüyor ve hatta Taşköprülülerin vefasız olduğunu asla kimse düşünmesin! Belediye ekibimiz ve Belediye personelimiz ile yaptığımız hizmetlerimiz ortadır. Bunun üzerine artık ustalık dönemimizde çok daha güzel işleri birlikte yapacağız. Bu memlekette iki sene sonra, üç sene sonra işsizlik asla konuşulmayacak. Hayatta inanmadığım hiçbir şeyi sizlere söylemedim. Çünkü ben hep sizlere şunu söyledim. Sizi mahcup edecek hiçbir işin peşinde olmam. Bana güvenen hepiniz benim ailemden birisiniz. Yapamayacağım hiçbir sözü de sizlere vermem. Emin olun Taşköprü'nün sorunlarını biliyoruz, emin olun Taşköprü'nün eksiklerini biliyoruz, dersimize çalıştık, yaptıklarımız ortadadır, yeni dönemde yapacağımız projelerimiz ortadır. Bu projelerimizi de bugüne kadar olduğu gibi ilçe ve il teşkilatımız, milletvekillerimiz ve her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz değerli Cumhurbaşkanımızın destekleri ve de Yüce Allah'ın izniyle birer birer yerine getireceğiz. Güzel Taşköprü'müzde daha güzel yarınları bundan önce olduğu gibi bundan sonrada hep birlikte göreceğiz." - KASTAMONU

Kaynak: İHA