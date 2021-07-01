Başkan Arslan, mesleğini yaşatan halı ve kilim ustalarına destek verdi
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Başkan Arslan, mesleğini yaşatan halı ve kilim ustalarına destek verdi

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Başkan Arslan, mesleğini yaşatan halı ve kilim ustalarına destek verdi Eskimeye yüz tutmuş kilim dokuma mesleğinin kursu açıldı Denizli'de yüzyıllardır kadınların ve genç kızların elinde ilmek ilmek dokunarak evleri süsleyen halı ve kilimler günümüzde yeniden hayat buluyor.

Başkan Arslan, mesleğini yaşatan halı ve kilim ustalarına destek verdi

Eskimeye yüz tutmuş kilim dokuma mesleğinin kursu açıldı

DENİZLİ - Denizli'de yüzyıllardır kadınların ve genç kızların elinde ilmek ilmek dokunarak evleri süsleyen halı ve kilimler günümüzde yeniden hayat buluyor. Çameli Belediyesi ve Çameli Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinden açılan Kilim Dokuma Kursuna, Çameli Belediyesi'nden malzeme desteği sağlandı.

Çameli Belediyesi ve Çameli Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde, Kilim Dokuma Kursu açıldı. Kadınların sosyalleşme adına önemli bir yer barındıran kurs, bu sayede mesleği tekrar yaşatacak. Kursun açılış törenine Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, öğretmen ve kursiyerler katıldı. Açılışta konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş en önemli el sanatlarından birisi olan kilim dokumacılığı sanatı, ilçemiz kadınları sayesinde yeniden canlanıyor. Kilim, Anadolu kadınının dilidir, Anadolu kadını fazla konuşmaz, dokuduklarıyla çok şey anlatır. Yöremizde kilime yarım asırdır işlenen, her motifin her modelin ayrı bir dili yansır" dedi.

Başkan Arslan, mesleğini yaşatan halı ve kilim ustalarına destek verdi
Başkan Arslan, mesleğini yaşatan halı ve kilim ustalarına destek verdi
Başkan Arslan, mesleğini yaşatan halı ve kilim ustalarına destek verdi
Başkan Arslan, mesleğini yaşatan halı ve kilim ustalarına destek verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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