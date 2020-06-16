HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Başkan Arslan: "Kazdağları 3T ile gündeme gelecek"

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından 25 yıl sonra yeniden tarıma açılan Edremit Ovası'ndaki 305 dönüm arazide sebze hasadına başlandı.

Başkan Arslan:
16.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:34

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından 25 yıl sonra yeniden tarıma açılan Edremit Ovası'ndaki 305 dönüm arazide sebze hasadına başlandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kazdağları eteklerinde 3T (Turizm, Tarih, Tarım) politikası ile turizm ve tarihten sonra tarımın da ekonomiye yön vereceğini ifade etti.

Edremit Belediyesi tarafından Edremit Ovası'nda yaklaşık çeyrek asırdır ekilmeyen 305 dönüm arazide Başkan Selman Hasan Arslan'ın girişimleri ile yeniden tohumlar toprakla buluştu. 146 dönüm arazide ilk olarak ekilen domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, fasulye ve salatalık sebzelerinden hasatlar elde edilmeye başlandı. Geri kalan arazide ise yem bitkileri ekimi yapıldı.

Başkan Arslan, Edremit Belediyesi ile Çıkrıkçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılan ortak hizmet projesi kapsamında ekilen salatalık ve kabak hasadına katılarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazdağları'nın eteklerinde Çıkrıkçı ve Bostancı bölgesinin bereketli topraklar olduğunu ve bu bereketli, verimli toprakların yeniden tarıma kazandırıldığını ifade eden Başkan Arslan, tarımsal kalkınma kooperatifleri ile yaptıkları ortak hizmet projesi kapsamında çiftçilere araç ve ekipman desteğinde bulunduklarını söyledi. Başkan Arslan yaptığı açıklamada, "Kazdağları'nın eteklerinde Çıkrıkçı Ovasındayız. Çok bereketli toprakların bulunduğu bu bölgedeyiz. Belediye olarak bir politikamız var. Edremit'te turizm tarih ve tarım diye. '3T' ile başladığımız bu anlayışımız, öncelikle bunların bir ayağı olan tarımdayız şu anda. Bu topraklar 25 yıldır haline terk edilmiş topraklardı. 25 yıldır ekilip biçilmiyordu. Biz bir kooperatifleşme kanalıyla bu toprakları onların üretimine açtık. Gördüğünüz gibi ilk ürünleri de almaya başladık. Bu bizim için çok onur verici, mutluluk verici. Çok önemli bir günde çok heyecanlıyız. Çok umutluyuz. Birazdan hasat yapacağız. İlk ürünlerimiz kabak ve salatalık. Bunları üretmek önemli değil. Önemli olan bu işten üreticinin para kazanması. Hedefimiz o zaten. Belediyenin veya bir başka kurumun para kazanması değil. Buradaki temel hedefimiz; üreticinin yıllardır ekilmeyen bu topraklarda sebze tarımında ürettiği ürünleri hak ettiği fiyat ile alınması tarafımızdan da garanti edilmiştir. Alım garantisi verdik. Bütün ürünleri alacağız. Aracının olmadığı bir durumda daha iyi bir fiyata alacağız. Bu ürünleri daha uygun fiyata insanlarımız ile buluşturacağız. Üretici para kazansın. İyi ürün üretsin. Doğal ürünleri daha uygun fiyata vatandaşımız alsın" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Ekonomi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Ekonomi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı Ekonomi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Ekonomi
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor Ekonomi
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Halife Hafter Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Yasmin Erbil Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Başkan Arslan: "Kazdağları 3T ile gündeme gelecek" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 13:11:01. #1.15#
title