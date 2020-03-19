Başkan Arslan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirerek, "İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki korona virüs...

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirerek, "İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki korona virüs etkisi azalacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele toplantısı sonrası "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıklamıştı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan da, Erdoğan'ın bu açıklamalarını değerlendirdi. "İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki korona virüs etkisi azalacaktır" diyen Arslan, "KOBİ'lerin kredi borçlarının ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin artırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi piyasada nakit akışını artıracaktır. Açıklanan pakete bakıldığı zaman, virüsün etkilerinin 2-3 ayda geride bırakılacağı öngörülmüş gibi bir algı oluşuyor. Eğer virüsün etkisinin aynı şiddette devamı olursa, firmaların nakit akışına yapılacak desteklerin devam edeceğini ve bu süreçten etkilenen başta kültür sanat olmak üzere, hizmet sektörü ve bu alanlarda faaliyette bulunan işletmelerle, sanatçıların, işsiz kalan kişilerin ve zanaatkarların da destekleneceği bir paketi de ileri ki günlerde görmek isteriz. Destek topyekun tüm sektörleri kapsamalıdır. Zira virüsün sosyo ekonomik etkileri tüm ülkeyi sarmaktadır. Dünyayı derinden sarsan ve olağanüstü günlerin yaşandığı şu dönemde herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bizi koronavirüsten koruyacak olan en büyük güç, toplumsal dayanışmamız olacaktır. Bu kapsamda devletin aldığı tedbirler toplumsal huzur ve iş dünyası için büyük önem taşımakta. İş dünyası olarak bizlere düşen işçilerimize sahip çıkmak, üretime devam etmektir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA