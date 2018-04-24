Başkan Arslan'dan Ziyaret

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Arslan, belediye çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Daha sonra ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Arslan, doğalgaz çalışmalarının havaların ısınmasıyla birlikte hızlandığını söyledi.

Şehirlerarası otobüs terminali inşaatının ağustos ayında tamamlanacağını ve Taşköprü OSB'de de çalışmaların hızlı bir şekil devam ettiğini ifade eden Arslan, Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nde de sona yaklaşıldığını kaydetti.