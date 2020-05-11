Başkan Arslan, berber ve kuaförleri ziyaret etti

BALIKESİR'de Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, koronavirüsle mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan ve yeniden faaliyete geçen kuaför ve berber salonlarını ziyaret ederek el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı ve tıbbi maskeden oluşan set dağıttı.

BALIKESİR'de Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan , koronavirüsle mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan ve yeniden faaliyete geçen kuaför ve berber salonlarını ziyaret ederek el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı ve tıbbi maskeden oluşan set dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemleri kapsamında çalışmasına ara verilen kuaförler ve berberler, bugün tekrar faaliyete geçti. CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da kent genelindeki kuaför ve berberleri bu süreçte yalnız bırakmadı. İçinde el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı ve tıbbi maske bulunan poşetleri kuaför ve berberlere hediye etti. Hijyen kurallarıyla ilgili hatırlatmalarda bulunan Başkan Arslan, Edremit Belediyesi olarak ilçe esnafının her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Arslan, "Kuaför ve berberlerimizin ilk günlerinde yanlarında olmak, elimizden geldiğince onlara destek olmak istedik. Toplum sağlığını sağlamak için tıbbi maske, el dezenfektanı ve yüzey dezenfektanlarımızı dağıttık. Dezenfektanları nasıl kullanacaklarını anlatarak önlemlerle ilgili hatırlatmalarda bulunduk. Toplum sağlığı için tıbbı maske, yüzey dezenfektanı ve el dezenfektanı dağıtımlarımız kent genelinde düzenli olarak devam edecek" dedi.

- Edremitbalıkesir

Kaynak: DHA