Başkan Arslan, 47 muhtarla bir araya geldi

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş Edremit'teki 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş Edremit'teki 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Belediye Meclis Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı düzenledi. Düzenli aralıklarla yapılan toplantının bu seferki gündemi belediyenin düzenlediği Ramazan erzak yardımlarında muhtarlarla yapılacak iş birliği oldu. Toplantıda; erzak yardımı yapılacak ailelerin muhtarlar tarafından tespit edilmesi ve bu tespitler doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımlarının yapılması kararı alındı. Mahallelerin ihtiyaç ve eksikleri de tespit edilerek çözümlenmek üzere ilgili müdürlüklere iletildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, birlikte yönetme anlayışıyla hareket ettiklerinin ve yaptıkları her hizmette muhtarlarla istişare içinde olduklarının altını çizdi.

Arslan, "Mahallelerimize yaptığımız hizmetlerde muhtarlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bu toplantıda Ramazan erzak yardımlarında muhtarlarımızla yapacağımız iş birliğini görüştük. Mahallelerinin sorunlarını en iyi muhtarlarımız biliyor, komşularını en iyi onlar tanıyor. Bu nedenle muhtarlarımızla yaptığımız iş birliğinin sonuçları olumlu oluyor. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya; Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Metin Tunçer ve Kürşad Saran, Edremit Belediye Meclis Üyesi Hasan Ülger, belediyenin daire müdürleri de katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı