Başkan Arıkan, üst yapı çalışmalarını inceledi

16.10.2019 14:25

Üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Arıkan, "İhale süreçleri tamamlanan üstyapı ve altyapı çalışmalarına start verdik" dedi.



Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kent genelinde devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İlk olarak Kültür Mahallesi Bediüzzaman Said-i Nursi Parkı mevkiinde yapılan kaldırım ve yol çalışmasını inceleyen Başkan Arıkan, daha sonra Mirzan ve Yeni Mahalle'de devam eden kilitli parke taşı çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı.



Çalışamalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Üstyapı hizmetleri kapsamında ilk etapta, 134 bin metrekare asfalt, 75 bin metrekare kilitli parke taşı ve 15 kilometre kaldırım yatırım programına alındı. BSK asfalt ve kilitli parke taşı, yol yapım ve onarım işleri ile yağmur suyu, şebeke hatları, kanalizasyon hatlarına ilişkin ihale süreçlerimiz tamamlandı. İhale süreçleri tamamlanan üstyapı ve altyapı çalışmalarına start verdik. Doğalgaz, Telekom ve elektrik kurumunca yapılan çalışmalardan dolayı tahrip olan tüm yollarımızı onaracağız. Eş zamanlı olarak yürütülecek çalışmalar kapsamında mahallelerimizdeki eksiklikler giderilecek. Yine üstyapı hizmetleri kapsamında bazı cadde ve sokaklarımızda bükümlü sıcak asfalt çalışmaları yürütülecek. İmara yeni açılan yollar kilitli parke taşıyla kapanacak, yeni kaldırımlar yapılacak"dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA