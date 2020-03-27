Başkan Arif Teke: "Sorun küresel, çözüm ulusaldır"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› Başkan Arif Teke: "Sorun küresel, çözüm ulusaldır" - Haber
Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Başkan Arif Teke: "Sorun küresel, çözüm ulusaldır"

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaşlı vatandaşlara Korana virüs ile mücadelede evde kal çağrısı yaptı ve 24 saat hizmetlerinde olduğunu açıkladı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Başkan Arif Teke:

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaşlı vatandaşlara Korana virüs ile mücadelede evde kal çağrısı yaptı ve 24 saat hizmetlerinde olduğunu açıkladı.

Başkan Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş ilçesi olarak ilçemizin her köşesini dezenfekte ettik, etmeye devam edeceğiz. Bizler topyekün olarak bu illetin üstesinden geleceğiz. Bizim yapmamız gereken hep birlikte devletimizin aldığı kararlara saygılı olarak kurallara uyacağız. Biz diyoruzki panik yok, tedbir var, sorun küresel, çözüm ulusaldır. Korana virüsü bizim alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Her birinizin emrinde olduğumuzu, her zaman buralarda olacağımızı unutmayın. Sizlerden ricamız evde kalmanızdır. 65 yaş üstü vatandaşlarımız kesinlikle sokağa çıkmamalıdır. Onların ihtiyaçları için Kaymakmlığımız başkanlığında kurulan birim 24 saat çalışmaktadır. Belediye olarak bizim kapımız ve telefonlarımız 24 saat açıktır. Rabbim ülkemizi, milletimizi, devletimizi ve Altıntaşımızı belalardan kazalardan, afetlerden ve salgın hastalıklardan korusun diye dua ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haber
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı Haber
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haber
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Haber
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haber
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Bursa'da 'Alkolleri sen al' tartışması yaralama ve kazayla bitti
Bursa'da "Alkolleri sen al" tartışması yaralama ve kazayla bitti
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Muhterem Nur Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Servet Yazıcı
Daha Fazla Mart İran Milli Kadın
Şu an buradasınız: Başkan Arif Teke: "Sorun küresel, çözüm ulusaldır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 12:35:58. #1.15#
title