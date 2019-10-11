Başkan Arif Teke: Planlanan yatırım ve hizmetlerimiz hedeflerimiz doğrultusunda yapılmaktadır

11.10.2019 10:19

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini doğrudan İlçe yöneticilerine iletebilmeleri amacıyla halk toplantısı düzenlendi.



Altıntaş Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve Belediye Başkanı Arif Teke, vatandaşların ve muhtarların sorularını cevaplayıp ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdiler.



Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerinin dinlendiği ve ilgili kurum ve kuruluş amirleriyle gerekli istişarelerin yapıldığı toplantıda,İlçe Kaymakamı Arcaklıoğlu, vatandaşlara olumlu eleştiri ve önerileri için teşekkür etti ve çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.



Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Halkımız ile istişare toplantısı yaparak, kadirşinas Altıntaş halkımızın ve değerli köy ve mahalle muhtarlarımızın sıkıntılarını ve önerilerini dinledik. Gayet faydalı bir toplantı oldu. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Altıntaş ilçe merkezi ve köylerimizin ne derdi varsa biz çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda üstün gayretlerinden dolayı sayın kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Planlanan yatırım ve hizmetlerimiz hedeflerimiz doğrultusunda yapılmaktadır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA