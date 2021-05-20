Başkan Arif Teke'den İsrail'e kınama

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İsrail tarafından Filistin'li vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadığını bildirdi.

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İsrail tarafından Filistin'li vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadığını bildirdi.

Başkan Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Mukaddes mekan Mescidi Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur. İsrail'in, yasadışı yerleşimciler lehine Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlarının hukuk dışı ve gayri insani olduğunun bir kere daha altını çiziyorum. Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğiz. Filistin'e yapılan saldırı, suçsuz günahsız çocukların, kadınların, halkın öldürülmesini, kendi doğup büyüdükleri vatanlarında rahat, huzurlu bir şekilde yaşam sürdürmelerine izin verilmediğinden, Filistin halkının vahşetle, şehit edildiğinden dolayı yapılan saldırıları şiddetle kınıyor, Filistin'e destek olduğumuzu ve Filistin'in yanında olduğumuzu bildirim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı