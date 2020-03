Başkan Arif Teke'den esnaf ziyareti Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Başkan Arif Teke, yaptığı açıklamda, "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın ve esnafımızın sorunlarını dinleyip onların taleplerine çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Bugün esnafımlarımızı ziyaret edip onların misafiri olduk. Bizlere gösterilen ilgiden dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum. Sorunlarını dinledik, isteklerini ve taleplerini aldık. Her zaman esnafımızın yanında olacağız, esnafımız için her şeyin en güzelini yapmaya hazırız. Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz esnaf kardeşlerimize destek vermeye, sorunlarını çözmeye hazırız. İlçemizin kalkınması için esnaf kardeşlerimizin fikirlerine önem veriyoruz. Tüm esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA