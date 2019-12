Başkan Arı ünlü sanatçıları konuk etti

16.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:44

Yönetmen Bora Severcan'ın yanı sıra Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Zeyno Günenç gibi sanatçılara teşekkür eden Başkan Arı, "Nevşehir'i söz verdiğimiz gibi kültür, sanat ve sporun merkezi haline getireceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu akşam sahnelenecek olan İkinin Biri adlı tiyatro oyunun yönetmen ve oyuncularını konuk etti.

Ray Cooney'nin yazdığı ve Bora Severcan'ın yönettiği, Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisinin sevilen oyuncuları Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Zeyno Günenç'in yanı sıra Esra Sönmezer, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Hacı Ali Açıkgöz, Deniz Bice, Suphi Can Kanatlı ve Zuhal Yalçın gibi isimlerin rol aldığı İkinin Biri oyuncu kadrosu ile bir süre sohbet eden Başkan Arı, konuk sanatçılara Kapadokya bölgesi ve Nevşehir ile ilgili bilgiler verdi.

'HER HAFTA BİR TİYATRO'

Böylesine değerli bir ekibi Nevşehir'de misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Arı, Nevşehir'in bundan böyle sadece turizm ve tarım ile değil sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de adını Türkiye'ye duyuracağını ifade etti.

Bu amaçla geçtiğimiz aylarda birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Arı, kış döneminde de şehirde her hafta bir tiyatro oyununun sahneleneceğini açıkladı. Her hafta Cumartesi akşamları Türkiye'nin yakından tanıdığı sanatçıların Nevşehir'e geleceğini söyleyen Arı, "Bu şehirde fiziksel değişimi beraberinde de zihniyet değişimini gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Şehrimizi kültür, sanat ve sporun merkezi haline getireceğimizi söylemiştik. İnsanlarımızın sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler arasında tercihte zorlanacak bir hale getireceğimizi ifade etmiştik. Bunla ilgili olarak ta geldiğimiz günden beri her hafta farklı bir etkinlik düzenliyoruz. Çok sayıda sanatsal, kültürel faaliyet gerçekleştiriyoruz. Buda onlardan bir tanesinin başlangıcı ve en önemlisi. Bugün burada olan Sinema ve Tiyatro Uzmanı İbrahim Sarıtaş beyefendi benim uzun yıllardır dostum. Kendisi aynı zamanda bizim sanat danışmanlığımızı da yapıyor. Biz belediyede sanattan ve spordan sorumlu danışmanlarda istihdam ettik ki bu şehirde o bahsettiğimiz zihinsel eğişimi gerçekleştirelim." diye konuştu.

'TİYATRO OKULU AÇILIYOR'

Nevşehir'de ayrıca belediye olarak birde Tiyatro Okulu açacaklarını ve bu okulda ünlü sanatçıların tiyatro ve oyunculuğa ilgi duyan Nevşehirlilere eğitim vereceklerini belirten Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sanatçı dostlarımızla yaptığımız uzun istişareler sonucu kış döneminde her hafta şehrimizde bir tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturmayı kararlaştırdık. Ayrıca 27 Ocak-2 Şubat arasında bir Tiyatro Okulu başlatıyoruz. Şehrimizde tiyatroya merak duyan, oyuncu olmak isteyen gençlerimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşaallah bu şehrimizin zihniyet değişimi için bir başlangıç olur. Şehrimizde bundan böyle çok keyifli kültürel ve sanatsal faaliyetler yapacağız. Buda onların bir işaret fişeği.Şehrimizin bu kültürel manada bir üst lige çıkmasını temin edecek her türlü işbirliğini, yaptığımız sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum. "

'KAPADOKYA VE NEVŞEHİR BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL'

Başkan Arı'yı ziyarete gelen sanatçılardan Tamer Karadağlı ise, Kapadokya ve Nevşehir'e karşı büyük bir sevgi beslediğini söyledi. Birçok önemli sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununun da rol alan ünlü isim Tamer Karadağlı, 11 yıl önce Kapadokya'da 'Son Ağa' isimli bir dizi film çektiğini hatırlatarak, "Bu proje için burada uzunca bir dönem kaldım. Benim için gerçekten çok özel bir yer. Böyle güzel bir proje için bu güzel şehre yeniden gelmekten dolayı çok mutluyum. Buraya gelir gelmez çekim yaptığım yerleri dolaştık. Sanki kendimi buradan daha dün ayrılmışım gibi hissettim. Buranın bende duygusal bir değeri var. " diye konuştu.

Ünlü oyuncu Volkan Severcan ise, Nevşehir'de açılacak olan Tiyatro Okulu ile ilgili bilgiler verdi. Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 27 Ocak tarihinde başlayacak olan Tiyatro Okulu'na 16 yaş üstü tüm sanatseverlerin katılabileceklerini kaydeden Severcan, "10-12 eğitmenle 60 saatlik bir okul hazırlıyoruz. Sonunda bir katılım diploması verilecek. Diksiyon, sahne, reji, makyaj gibi birçok ders yer alacak. Konservatuarlarda, üniversitelerde ders veren çok değerli hocalarımız buraya katılarak dersler verecek." dedi.

