Başkan Arı, okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini kutladı
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Başkan Arı, okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini kutladı

24.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:39
Başkan Arı, okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'deki öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü okullarına gönderdiği canlı içeklerle kutladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'deki öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü okullarına gönderdiği canlı içeklerle kutladı. Arı, "Büyük bir özveri ve fedakarlık ile evlatlarımıza emek veren, yarınlarımızın mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım" dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nevşehir'deki çeşitli okullarda görev yapan bin 900 öğretmen için okullarına canlı çiçekler gönderdi.

Üzerlerinde öğretmenlerin isimlerinin ve Arı'nın gün dolayısıyla mesajının yer aldığı çiçekler sabah erken saatlerden itibaren belediye görevlilerince okullardaki öğretmenler odalarına bırakıldı.

Başkan Arı ayrıca ziyaret ettiği Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nda öğretmenlerin gün dolayısıyla hazırlanan çiçekleri kendisi takdim etti.

Burada okul müdürü Şahin Ülgen ve öğretmenler ile bir süre sohbet eden Arı, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli olan öğretmenliğin bir ömür boyunca devam eden ender mesleklerden olduğuna vurgu yaptı.

Arı, "Mesai mefhumu gözetmeden çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Gönüllerimizde çok özel bir yere sahip olan öğretmenlerimize hepimiz şükran borçluyuz." dedi.

Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde eğitimin ve öğretmenlerin değerinin daha iyi anlaşıldığına dikkat çeken Arı, sohbet ettiği öğretmenler ve okul idarecilerine Nevşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Dijital Eğitim Platformu' hakkında bilgiler verdi. - NEVŞEHİR

Başkan Arı, okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini kutladı
Başkan Arı, okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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