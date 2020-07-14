Başkan Arı, öğle yemeğini işçilerle birlikte yedi
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Başkan Arı, öğle yemeğini işçilerle birlikte yedi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehir için hizmet üretip alın teri döken belediye personelleri ile öğle yemeklerinde bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Arı, öğle yemeğini işçilerle birlikte yedi
14.07.2020 13:04 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:27

Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerince sürdürülen çalışmaları sahada inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, incelemeleri sırasında sık sık belediye personelleri ile bir araya geliyor.

Belediye personelinin motivasyonunu artırmak, kurum içi iletişimi güçlendirmek için gerçekleştirilen buluşmalarda, çalışanla birlikte öğle yemeğini yiyen Arı, çalışmalarla ilgili de değerlendirmeler yapılıyor. Başkan Arı, bu kez Osmanlı Caddesi'nde altyapı ve üstyapı çalışmalarında görev alan personeliyle yemekte buluştu.

Elinde aldığı kepçe ile personele yemek ikram eden Arı, yemek sonrasında çalışanlarla sohbet ederek önerilerini dinledi.

Kentin her köşesine yapılan hizmetlerde emeği bulunan ve Nevşehir'in gelişimi için alın teri dökerek hizmet üreten personellere teşekkür eden Arı, "Türkiye'deki en başarılı belediyecilik çalışmalarını ortaya koymamızda çalışma arkadaşlarımızın önemli payı var. Tüm çalışanlarımızla beraber biz büyük bir aileyiz.Kısa sürede şehrimizde çok büyük bir dönüşümü ve kalkınmayı beraber yaptık. Hepsinin bunda emeği ve alın teri var. Bundan sonraki süreçte de her bir kardeşim bu şehrin gelişmesi adına bu şehrin huzuru ve güveni adına çocuklarımıza daha güzel bir şehir emanet etme adına görevini en güzel şekilde yapacak. Tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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