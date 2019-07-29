Başkan Arı'nın hafta sonu mesaisi

Belediye Başkanı Rasim Arı, ilk olarak AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Esma Mutlu ile Yıldırım Baydemir'in düğün törenlerine katıldı. Burada nikah şahitliklerini AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Esat Özaltın, Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç'in yaptığı genç çiftlerin nikahını Başkan Ar kıydı.

Mutlu ve Baydemir ailelerini tebrik ederek genç çiftlere mutluluklar dileyen Arı, bir süre düğün töreninde kalarak vatandaşlarla ve genç çiftin ailesi ile sohbet etti.

Başkan Arı daha sonra Büşra Doğan ve Muhammet Durmaz isimli genç çiftin düğün törenine katıldı. Burada çiftin nikâh aktini gerçekleştiren Arı, çifte içerisinde Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve bir de kahve takımının bulunduğu hediye takdim etti.

Kaynak: Bültenler