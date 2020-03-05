Başkan Arı, Nevşehir Ziraat Odası yöneticilerine projelerini anlattı

05.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:16

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2019 yılında gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatmak ve 2020 yılında hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaşmak için Nevşehir Ziraat Odası Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile bir araya geldi.



Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen programda konuşan Başkan Arı, kenti daha iyi noktalara getirebilmek amacıyla bugüne kadar var olan bilgi ve birikimlerini ortaya koyarak çalışma yürüttüklerini belirtti.



Belediye başkanlığı görevinin 11 aylık süreçte Nevşehir'de önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Arı, "Bir hayalim var" sloganıyla çıktığı yolda daha nice başarılı çalışmaları hayata geçirmek amacıyla yoğun mesai harcadığını kaydetti.



Nevşehir'e hizmet, vatandaşlara hürmet anlayışına uygun bir çalışma tavrı sergilediklerini ifade eden Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kurduğumuz hayali gerçekleştirebilmek ve bu şehrin arzu edilen seviyeye çıkması için gece gündüz demeden çalıştık. Ama bunlar sadece filmin fragmanı. Önümüzdeki süreçte bunların üzerine çok daha fazlasını ilave ederek, şehri hak ettiği yere getirecek ve bu şehirde yaşayan her bir ferdin 'İyi ki bu şehirde yaşıyorum' diyebileceği fiziksel ve zihinsel değişimleri hayata geçireceğiz. Biz, belediyeciliği sadece hizmet değil, gönül belediyeciliği ile birleştiriyoruz. Sadece hizmet etmek yetmez, insanlarımızın gönlüne de girmek istiyoruz. O yüzden hem insanlarımızın gönlüne gireceğiz hem onları kucaklayacağız."

Başkan Arı daha sonra sinevizyon eşliğinde Nevşehir Belediyesi'nin bu yıl gerçekleştireceği çeşitli yatırım ve projelere ilişkin bilgiler verdi.



Programın sonunda Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, Arı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: AA