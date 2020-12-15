Başkan Arı, Nevşehir Belediyesine girmeye çalışan koyunları ziyaret etti
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Başkan Arı, Nevşehir Belediyesine girmeye çalışan koyunları ziyaret etti

15.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:00
Başkan Arı, Nevşehir Belediyesine girmeye çalışan koyunları ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye binasına girmeye çalışırken güvenlik görevlilerince engellenen ve ilginç görüntülere neden olan küçükbaş hayvanları ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye binasına girmeye çalışırken güvenlik görevlilerince engellenen ve ilginç görüntülere neden olan küçükbaş hayvanları ziyaret etti.

Arı, sahiplerince kırsal alanda otlatılırken sürüden ayrılarak belediye binasına gelen ve sosyal medyada ilgi odağı olan koç, keçi ve üç koyunu görmek için Göre beldesindeki barınağa gitti.

Hayvanların sahibi Hasan Ünbulan ile görüşen Arı, sosyal medya hesabından, "İkna görüşmelerimiz sonuç verdi, kendileriyle barış imzaladık" şeklinde paylaşım yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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