Başkan Arı görev süresini değerlendirdi

08.10.2019 18:50

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 6 aylık görev süresini değerlendirdi.



Başkan Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "gönül belediyeciliği" anlayışı ile halka hizmet yarışını sürdürdüklerini ifade etti.

Aynı anda farklı noktalarda çalışmalar başlattıklarını belirten Arı, altyapıya önem verdiklerine dikkati çekti.

Arı, şöyle konuştu:

"Altyapı çalışmalarını etkin şekilde sürdürüyoruz. Su hatlarını değiştiriyoruz. Nevşehir'e yılda 11 milyon metreküp su veriyoruz. Tahsilatımız ise 5 buçuk milyon metreküp su üzerinden yapılıyor. Yani verilen suyun yarısı kayıp. Bu kaybı önleyemediğimiz sürece su sıkıntısı çekeriz, finansal sorun yaşarız. Belediye, kayıp su nedeniyle yılda 4 milyon lira zarar ediyor. Bu yüzden alt yapı çalışmalarını tamamlamak adına yoğun çaba gösteriyoruz."

Yeşil bir Nevşehir hedefiyle 6 ayda 12 bin 155 ağaç diktiklerinin bilgisini veren Arı, Nevşehir Kalesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında, 2014 yılında ortaya çıkarılan yer altı şehrinin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Belediyenin vergi ve SGK borçlarını ödediklerini, enerji giderlerini azaltmak adına da Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi hazırladıklarını ve ihale aşamasına getirdiklerini dile getiren Arı, "Kamyon ve tır garajının yapılacağı alan belirlendi, projesi hazırlandı, belediye imkanları ile en kısa sürede hayata geçireceğiz. Birçok projemiz için belediyemiz kasasından beş kuruş harcamadan girişimlerimizle kaynak oluşturarak halkımıza hizmet getirmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda şehrimizin üç farklı noktasına yeni otoparklar yapıp kent trafiğinin de rahatlamasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA