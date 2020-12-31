Başkan Arı, "Eleştiri Meclisi"nde vatandaşı dinledi
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Başkan Arı, "Eleştiri Meclisi"nde vatandaşı dinledi

31.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:26
Başkan Arı,

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Eleştiri Meclisi"nde vatandaşların sorun ve önerilerini dinledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Eleştiri Meclisi"nde vatandaşların sorun ve önerilerini dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte, şeffaf belediyecilik kapsamında geçtiğimiz günlerde başlatılan "Eleştiri Meclisi" programında vatandaşlar, belediyenin çalışmalarıyla ilgili görüş ve önerilerini Başkan Arı'ya iletti.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezindeki etkinlikte, halkın taleplerini dinleyip sorularını cevaplayan Arı, "Her zaman doğruyu yapmayabiliriz. Zaman zaman fark etmeden, istemeden yanlış şeyler de yapabiliriz. Bu anlamda bize her türlü eleştirinizi, her türlü talebinizi iletmekte kendinizi lütfen özgür hissedin. Ben herkesin eleştirme hakkı olduğunu düşünüyorum. Halkın oyuyla seçilmiş temsilci olan herkesin bu eleştirilere açık olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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