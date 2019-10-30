Başkan Arı'dan üniversite öğrencilerine süt ve poğaça ikramı

30.10.2019 16:13

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine, süt ve poğaça ikramında bulundu.

NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi girişine belediye ekiplerince kurulan stantta, Başkan Arı, beraberinde belediye başkan yardımcıları ve NEVÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın ile öğrencilere poğaça ve süt ikram etti.

Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Arı, Nevşehir Belediyesi olarak farklı ikramlarla bu tür etkinliklere ileri ki süreçte de devam edeceklerini belirtti.

Arı, "Tüm öğrenci kardeşlerimiz bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek şehrimizde üniversite öğrenimlerini gören gençler için önümüzdeki dönemde birçok projeyi hayata geçireceğiz. Özellikle düzenleyeceğimiz sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler öğrencilerimizin çok hoşuna gidecek." dedi.

Kaynak: AA