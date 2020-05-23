Başkan Arı'dan Ramazan Bayramı Mesajı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arı mesajında, ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramında, telefonla bayramlaşma yönteminin kullanılacağını aktaran Arı, şunları kaydetti:

"Maalesef dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle bu bayram geçtiğimiz yıllardan biraz farklı olacak. Bu özel günlerin en önemli güzelliği olan büyüklerimizin ellerini öpemeyecek, küçüklerimizi kucaklayamayacak, akraba ve dostlarımızı ziyaret edemeyeceğiz. Çocuklarımız bayram şekeri toplamak için sokağa çıkamayacak, gönüllerince parklarda eğlenemeyecek. Fakat hepimizin sağlığı için iletişim imkanlarıyla sevdiklerimizle buluşacak ve gelecek güzel günler için devletimizin belirlemiş olduğu kurallara birlikte uyacağız. Ben bu süreçten milletimizin sabrı ve inancıyla en güçlü şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Her ne şartta olursa olsun, tüm bayramlar gibi, bu bayramı da sevince dönüştüreceğiz."

Kaynak: AA