Başkan Arı'dan Nevşehir Belediyespor'a ziyaret

15.08.2019 15:25

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor yönetimi ve futbolcuları ile bir araya geldi.

Takımın, Nar beldesindeki tesislerinde, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek takımın antrenmanını izleyen Arı, teknik direktör Ergün Aytekin'den bilgi aldı.

Başkan Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük fedakarlıklarla iyi bir kadro oluşturulduğunu, şampiyonluk beklediklerini belirtti.

Arı, "Yönetim kurulumuz güzel bir çalışmaya imza atarak iyi bir kadro oluşturdu. Başarıya aç, karakterli, bu arma için terinin son damlasına kadar mücadele edecek futbolculardan kurulu olan takımımız bizlere zevkli maçlar izletecek. Taraftarlarımızın da desteği ile yeni sezonda arzuladığımız başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, kulüp yöneticileri ile teknik heyetin de yer aldığı programda, kurban kesilip dua edildi.

Kaynak: AA