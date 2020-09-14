Başkan Arı'dan gece mesaisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Arı'dan gece mesaisi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul dönüşünde kentin farklı noktalarında belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Başkan Arı'dan gece mesaisi
14.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:38

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul dönüşünde kentin farklı noktalarında belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Nevşehir Belediyesi'nin geleceğe yatırım yaptığını vurgulayan Başkan Arı, "Gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakmak için çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz" dedi.

Nevşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği ve devam etmekte olan çeşitli projelerine ilişkin temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz gün İstanbul'a giden ve hafta sonunu burada geçiren Başkan Rasim Arı, Nevşehir'e döndü.

Arı, İstanbul'daki programlarının ardından gece yarısı geldiği Nevşehir'de İbrahim Paşa Mahallesi ve Yunus Emre Caddesi'nde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte incelemelerde bulunduğu alanlarda Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Arı, gecenin ilerleyen saatlerinde Nevşehirlilerin daha sağlıklı içme suyuna kavuşması ve konforlu bir şehir içi ulaşım ağı için çalışan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

İncelemeleri sırasında evlerinin balkonlarından kendisini selamlayarak, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlarla bir süre sohbet eden Arı, "Ne söz verdiysek bir bir yerine getiriyoruz. Amacımız daha sağlıklı ve güzel ortamlarda insanlarımıza yaşam imkanı sunmak" dedi.

Şehrin altyapı problemlerinin çözümü ve vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu ulaştırabilmek için Nevşehir Belediyesi'nin tüm imkanları ile çalıştığını belirten Arı, "Hemşerilerimizin daha rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Bizim tek derdimiz var o da bu millete hizmet etmek. Vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirmeye, hizmet destanları yazamaya devam edeceğiz inşallah. Yaptıklarımız yeterli mi? Asla değil. Daha fazla çalışacak ve halkımızdan aldığımız güçlü destek ile inşallah daha büyük hizmetler sunacağız." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mesut Barzani Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Deniz Seki Acun Ilıcalı Metin Özülkü
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Başkan Arı'dan gece mesaisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 11:39:27. #1.15#
title