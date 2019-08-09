Başkan Arı'dan çalışma alanlarında gece denetimi

09.08.2019 10:56

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerince kent merkezindeki çeşitli alanlarda aralıksız sürdürülen üst yapı ve çevre düzenleme çalışmalarını, gece saatlerinde denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Parmaksız Caddesi, Terminal ve TUİK kavşakları ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki bazı alanlarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ilgilerden bilgi alan Başkan Arı, çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve sanayi bölgesinden şehir merkezine alternatif olarak hizmet verecek çift şeritli yolun Kurban Bayramı öncesi trafiğe açılacağını kaydeden Arı, "Nevşehir halkına hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız çalışma programı ile şehir içerisindeki tüm yollarımızı daha modern ve konforlu hale getiriyoruz. Bunu gerçekleştirirken de büyük gayret ve özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

İncelemeleri sırasında açık iş yerlerini de ziyaret eden Arı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Arı'ya incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Ersan Erkut ile belediye yöneticileri de eşlik etti.

Kaynak: AA