Başkan Arı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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Dünya Kadınlar Günü, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Başkan Arı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

08.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:10
Başkan Arı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Belediye Başkanı Rasim Arı, Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkemizin kat ettiği mesafede çok önemli katkıları bulunan, istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınların, geleceğimizin inşasında önemli bir rol oynadıklarını söyledi.


Mesajında, Toplumun yapı taşı aile kurumunun anneleri olan kadınların, son yıllarda giderek artan bir şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yer alarak toplumsal hayatta daha aktif rol oynamaya başladığını vurgulayan Arı, "Doğumdan ölüme kadar, hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, bizi eğiten, büyüten, yetiştiren, en kötü anımızda yanımızda olup yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız paylaşan fedakar kadınlarımız, en değerli varlığımızdır." dedi.


Hayatın ayrılmaz bir parçası, fedakarlığın ve duyarlılığın sembolü olan kadınların mutlu olduğu bir Nevşehir'in en büyük hedefleri arasında olduğunu belirten Arı, mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Ayakları altına cennet serilmiş analarımız, bilgisi ve üretkenliği ile ülke kalkınmasında yer alan hanım kardeşlerimiz; milletimizin kutsal emanetleri ve başımızın tacıdır. İster sadece evinin, ailesinin işleriyle meşgul olsun,,isterse aynı zamanda çalışarak hayatın farklı alanlarında ilave sorumluluklar üstlenmiş olsun, her kadın bizatihi varlığıyla takdiri ve saygıyı hak ediyor. Yaşamın her alanında onların başarılarına ortak olmak ve kendilerini güven içinde hissetmeleri için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmek en önemli görevlerimizden biri. Nevşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hanım kardeşlerimizin yanında olmaya, kadınlara yönelik projelere, pozitif ayrımcılık yaparak, destek vermeye devam edeceğiz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz, Kadın Çalışmaları Merkezimiz, önümüzdeki aylarda hayata geçireceğimiz Kadın İstihdam Merkezimiz, ücretsiz kültür, sanat ve spor kurslarımızla başta ekonomi ve üretim olmak üzere kadının hayatın her alanında başarılı bir şekilde olması için çaba göstermeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, bizi biz yapma hedefinde, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren, bu toprakları bize vatan kılan ruhun taşıyıcıları, bağımsızlık türkülerimizin bestecileri kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum." - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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