Başkan Arı, çalışma sahalarınında incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Parmaksız Caddesi'nde ve Meteris Meydanı'nda gerçekleştirilen çalışmaları bir süre izleyen Başkan Rasim Arı, buradaki alt yapı ve üst yapı çalışmalarına ilişkin birim müdürleri ile istişarelerde bulundu. Nevşehir'in en işlek caddelerinden biri olan Mustafa Parmaksız Caddesi'nin modern ve konforlu bir görünüme kavuşması için burada önemli bir yatırım gerçekleştireceklerini belirten Arı, cadde boyunca tüm içme suyu hattının yenilenerek daha önce bulunmayan yağmur suyu hattının da imalatının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sıcak asfalt ile kaplanacak olan yol boyunca tüm aydınlatma sisteminin ve yaya kaldırımlarının da yenileneceğini ifade eden Arı, "Bu çalışmalar için tüm ekiplerimiz seferber olacak. Gece gündüz demeden bu çalışmaları tamamlamak için çalışacağız. Tamamlandığında caddemiz Nevşehir'e yakışan bir görüntüye kavuşacak." dedi.

İncelemeleri sırasında vatandaşların ve esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Arı, işyerlerinde ziyaret ettiği esnaflara çalışmalar hakkında bilgi vererek görüş ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Bültenler