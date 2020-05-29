Başkan Arı, belediyenin hizmetlerini değerlendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Arı, belediyenin hizmetlerini değerlendirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyece yürüttükleri hizmetleri değerlendirdi.

Başkan Arı, belediyenin hizmetlerini değerlendirdi
29.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:04

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyece yürüttükleri hizmetleri değerlendirdi.

Başkan Arı, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, kenti marka değer haline getirebilmek için çalışma yaptıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovis-19) ile mücadele sürecinde kentin her köşesinde halk sağlığını muhafaza edebilmek amacıyla dezenfekte çalışmaları yürüttüklerini aktaran Arı, evlerinde kalan vatandaşların motivasyonunu artırmak amacıyla açık hava sineması ve gezici konser etkinlikleri başta olmak üzere çok sayıda organizasyonu hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu yıl içinde kentin alt yapı sorunlarını çözmek amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Arı, Nevşehir'in, Türkiye'nin en modern şehirlerinden birisi olabilmesi için çevre düzenleme, kentsel dönüşüm gibi üst yapı projelerine başladıklarını aktardı.

Koronivirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak turizm sektöründe de gelecek aydan itibaren hareketliliğin yaşanmaya başlayacağını dile getiren Arı, Nevşehir Kalesi ve çevresindeki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşiminin bir kısmını ziyarete açarak kente değer katmayı hedeflediklerini söyledi.

Gönül belediyeciliğinin yanı sıra gece gündüz durmak bilmeden projelerin ortaya çıkarılması için yoğun gayret sarf ettiklerini anlatan Arı, şöyle konuştu:

"Kale dış mekan ışıklandırmalarını tamamladık. İç mekanların da aydınlatma çalışmasını yapıyoruz. Heyecanla açılacağı günü bekliyoruz. Artık ziyarete hazır hale geldi. Çok özel bir gezi alanı haline getirildi. Turizme açılacak bu alana, tamamen ağaçlandırılmış bir alandan yürüme yolu üzerinden gelecekler. Alanın çevresindeki yamaçların da güzel birer görünüme kavuşması için 10 bin ağaç dikiyoruz. Ayrıca, tarihi Meryem Ana ve Çamlı Kilise'nin de çevresinde çalışmalar yürütülüyor, en kısa süre içinde de restorasyon faaliyetleri başlatılacak. Bu alanlar turizme kazandırıldığında Nevşehir artık çok farklı bir kent haline yükselecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Kenan Doğulu Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Caner Erkin Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Başkan Arı, belediyenin hizmetlerini değerlendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 18:04:15. #1.15#
title