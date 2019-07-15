Başkan Arı asker uğurlama gecesine katıldı

İbrahim Paşa Mahallesi'nde askere gidecek gençleri uğurlamak için düzenlenen asker gecesine Belediye Başkanı Rasim Arı'da katıldı. 99/3 tertip olarak askere gidecek olan gençler ve ailelerinin katıldığı gecede konuşan Başkan Arı, tüm askerlerin, kazasız belasız vatani görevlerini tamamlayıp, ailelerine ve sevdiklerine yeniden kavuşmasını diledi.

Gençler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Arı, askere gidecek gençlerle tek tek ilgilenerek birlikte dua etti.

Kaynak: Bültenler