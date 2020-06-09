Başkan Arı, Ankara'da ziyaretlerde bulundu Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Başkan Arı, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Nevşehir Belediyesi tarafından planlanan, yapılmakta olan çalışmalarla ilgili Bakan Soylu'ya bilgi veren Arı, gerçekleştirdikleri projelerle Nevşehir'i başta turizm ve spor olmak üzere birçok alanda Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline getirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Arı, daha sonra Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA