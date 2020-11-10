Başkan Arı, 10 Kasım Atatürk'ü anma programına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programına katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programına katıldı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program öncesinde Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi ile Nene Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan ve Nevşehir Lisesi tarafından hazırlanan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak öğrenciler tarafından 'Atatürk' konulu şiir ve kompozisyonlar okundu.

Program Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi ile son buldu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Programına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Vedat Kültür, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Albay Ercan Altın, vali ve belediye başkan yardımcıları, daire müdürler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı