Başkan Arda ve ekibi, engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları deneyimledi

03.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:08

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve belediye birimlerinin müdürleri, engelli bireylerin yaşadığı sorunları deneyimledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelli Farkındalık Merkezi'ne giden Başkan Arda ve ekibi; tekerlekli sandalye parkurundan özel öğrenme güçlüğü alanına, karanlık odadan otizm labirentine kadar, pek çok farklı parkura girerek engelli bireylerin hayatın her alanında yaşadığı sorunları uygulamalı olarak deneyimleme şansı yakaladı.

Başkan Arda ve ekibi, Farkındalık Merkezi Birim Sorumlusu Gülşah Batmaz ve Uzman Psikolog Sinem Pirinalı tarafından verilen eğitim ve uygulamalara katıldı. İlk olarak işaret dili eğitimi alan Başkan Arda ve ekibi, daha sonra otizm labirentinde otizmli bireylerin yaşadıklarını uygulamalı olarak tecrübe etme fırsatı buldu. Başkan Arda ve ekibi, otizmli bireylerin dokunsal, işitsel ve görsel uyarılara karşı duyarlılıklarının vurgulandığı labirent turundan sonra, annesiyle alışveriş merkezinde gezen otizmli bir çocuğun hissettiklerini ele alan bir de film izledi.

Özel öğrenme güçlüğü, disleksi, konusunda oluşturulmuş alandaki uygulamalara katılan Başkan Arda ve ekibi, zorluk ve engellerle donatılmış tekerlekli sandalye parkurunu tamamlayıp karanlık odada verilen görevi yapma uygulamalarına katıldı.

Farkındalık çalışmalarımıza yansıyacak

Başkan Arda, etkinliğin kendileri için çok verimli geçtiğini belirterek Türkiye'de ve dünyada birçok ülkede toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal engeller nedeniyle kısıtlanmış olan engelli bireylerin, genellikle bağımsız bir yaşam süremediğini vurguladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde belediye birimlerinin müdürleri ile farkındalık çalışması yapmak istediklerini anlatan Başkan Arda, "Belediye binamızı engelli bireylerin kullanımına en uygun hale getirmek için çalışıyoruz. Bunun için kırmızı bayrak başvurusu yaptık. Şimdi de Farkındalık Merkezi'ne gelerek engellenmiş bireylerin ne gibi zorluklar yaşadığını görmek istedik. Deneyimleyince onların aslında bildiğimizden daha büyük zorluklar yaşadığını görmüş olduk" dedi.

İlk kez bu parkurlardan geçtiğini anlatan Başkan Arda, "Görme engellilerin neler yaşadığını, otizmli bireylerin dünyayı nasıl gördüğünü yaşayarak gördük. Bu çalışmaya özellikle müdürlerimiz ile geldik. Müdürlerimiz sürekli engelli yurttaşlarımız ile iletişim halinde. Onların sorunlarını dinliyorlar, ona göre çözüm yolları arıyorlar. Bu çalışma ile engellenmiş bireylerin ne hissettiğini anladılar. Bundan böyle vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı ve çözüm odaklı yanıtlar verebilecekler. Bu farkındalık etkinliği çalışmalarımıza da önemli katkılar yapacak. Birimlerimiz; yapacakları projelerde, çizimlerde, uygulamalarda daha dikkatli olacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler