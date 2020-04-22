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Halil Arda, Gaziemir, Güncel

Başkan Arda'dan bayrak sürprizi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla kendisine ulaşıp Türk bayrağı isteyen 72 yaşındaki Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu'na sürpriz yaparak Türk bayrağı armağan etti.

22.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:37
Başkan Arda'dan bayrak sürprizi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla kendisine ulaşıp Türk bayrağı isteyen 72 yaşındaki Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu'na sürpriz yaparak Türk bayrağı armağan etti.

Bayrağı yıpranan ve sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamadığı için yeni bayrak alamayan Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu, sosyal medya aracılığıyla Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yla iletişime geçti. Evindeki bayrakları önceki bayramlarda kullandığı için renklerinin solduğunu, bu bayrakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda balkonuna asamayacağını ifade eden Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu, Başkan Arda'dan yeni bayrak talep etti. Mesajı alır almaz harekete geçen Başkan Halil Arda, evinde ziyaret ettiği Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu'na Türk bayrağı armağan etti.

Başkan Arda'ya teşekkür

Kapıyı açtığında Başkan Halil Arda'yı karşısında görünce çok şaşıran Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu, sürpriz karşısında duygulandı. Başkan Halil Arda'ya teşekkür eden Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu, "Evimdeki bayraklarımı daha önceki milli bayramlarda kullandığım için renkleri solmuştu. Bu yüzden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılında yeni bayrak balkonuma asmak istedim. Ancak korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamadığım için yeni bayrak alamadım. Ben de Gaziemir Belediye Başkanımız Halil Arda'dan bayrak talep ettim. Başkanımız Halil Arda'yı elinde bayrakla kapımda göründe çok şaşırdım çok duygulandım. Başkanımız Halil Arda'ya nazik davranışı için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Gençlere örnek bir Cumhuriyet kadını

Sosyal medyadan mesaj yoluyla kendisine ulaşan Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu'nun bayrak talebi karşısında çok duygulandığını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Sosyal medya hesaplarından bana ulaşarak bayrağının eskidiğini, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de yeni bayrak alamadığını ileten Rezzan Hanım'a sosyal mesafemizi koruyarak küçük bir sürpriz yaptım. İstediği gibi, orta ve büyük ebatlarda bağımsızlığımızın sembolü Türk bayrağımızı kendisine hediye ettim. 72 yaşında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilk günkü heyecanla yaşadığını gözlerinde gördüğüm bir cumhuriyet kadınıyla tanışmaktan büyük onur duydum. Bayrağı hemen balkonuna gururla asacağını söyledi. Kendisine sağlıklı ömürler diliyorum. Onun cumhuriyete olan bağlılığının gençlerimize örnek olmasını diliyorum" dedi.

Gaziemir'de 23 Nisan coşkusu

22 yıldır aralıksız sürdürülen Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği'ni bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kalan Gaziemir Belediyesi, ulusal egemenlik coşkusunun aynı heyecanla yaşanması için bugün ilçeyi bando ekibiyle coşturacak. Vatandaşlar da evlerinin balkonlarından bayraklarıyla bandonun çalacağı marşlara eşlik edecek. Atatürk'e ve cumhuriyete bağlılık mesajı verilecek. Gaziemir Belediyesi, vatandaşların balkonlarından 23 Nisan coşkusuna ortak olmaları için 5 bin bayrak dağıttı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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