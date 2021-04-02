Başkan Arda, büyükşehir ile yaptıkları arsa takası eleştirilerine yanıt verdi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, meclis başkan vekilleri, divan katipleri, encümen ve ihtisas komisyonları üyelerinin seçildiği toplantıda, büyükşehirle yaptıkları arsa takası hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, meclis başkan vekilleri, divan katipleri, encümen ve ihtisas komisyonları üyelerinin seçildiği toplantıda, büyükşehirle yaptıkları arsa takası hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

Gaziemir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Halil Arda yönetiminde yapıldı. Başkan Arda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi arasında arsa takası yapılmasını, 100. Yıl Sanat Merkezi ile Gaziemir Gençlik Merkezinin inşa edilmesini içeren protokol hakkında AK Parti ve MHP'den gelen eleştirilere yanıt verdi.

Başkan Arda, "Sanat merkezi deyince tüyleriniz diken diken oluyor. Belediye hizmet alanı olarak belirlenmiş yerlerin imara açılmasını biz bilmeyiz. Gaziemirliler yapığımız işten memnun olacak. Hem 100. Yıl Sanat Merkezine sahip olacağız hem de 2 bin metrekarelik gençlik merkezimiz olacak. Büyükşehir belediyesine teşekkür ediyoruz. AKP Gaziemir'i yönetirken bunların peşine hiç düşmedi. Madem sizin için çok değerliydi, Gaziemir'i yönetenler neden buralara sahip çıkmadı, bunların peşine düşmedi? Neden büyükşehir belediyesindeyken ses çıkarmadı? CHP'li belediye dava açıp burayı kazandırdı. Siz, Gaziemir'i yönetirken dava açsaydınız, oraları değerlendirseydiniz. Söyleyecek sözünüz yok" dedi.

Toplantıda, denetim komisyonunun hazırladığı denetim raporu da okundu. Öte yandan toplantıda, meclis başkan vekilleri, divan katipleri, encümen ve 13 komisyon üyelerinin seçimleri yapıldı. Gündemin diğer maddelerinin karara bağlandığı mecliste; meclis başkan vekilleri, divan katipleri ve encümen üyesi seçimleri gizli oylamayla yapılırken, komisyon üyelerinin seçimleri açık oylamayla yapıldı.

Mecliste görev dağılımı

Gizli oylamayla yapılan meclis başkanvekilliği seçiminde; 1. meclis başkanvekilliğine CHP'li Necati Kırmaz, 2. meclis başkanvekilliğine ise CHP'li Ali Ekber Sarıgül seçildi. Divan katipliğine; Nevin Mutlu, Leman Emin ve Tuğba Vural; encümen üyeliğine CHP'li Meclis Üyeleri Murat Serin, Tahir Türkbay ve Nevin Mutlu seçildi.

13 ihtisas komisyonuna üye seçimlerinin yapıldığı mecliste, komisyonlara CHP'den 4'er, AK Parti'den ise 1'er üye seçildi. Açık oylamayla yapılan seçimlerde komisyon üyeleri oy birliğiyle seçildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı