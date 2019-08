Başkan Aras pazarcı esnafıyla dertleşti

17.08.2019 23:46

Bodrum Belediye başkanı Ahmet Aras, Bodrum pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Aras, Bodrum pazar yerini dolaşarak esnafa hayırlı işler diledi, geçmiş bayramlarını kutladı. Başkan Aras, esnafların ve alışveriş yapan vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyerek, yanındaki yardımcılarına tek tek not aldırdı. Pazar yerinde ilgiyle karşılanan Aras, yabancı tatilcilerle de birebir sohbet etti, iyi tatiller diledi. Önümüzdeki günlerde Pazar yerleri ile ilgili rehabilitasyon projesini başlatacakları müjdesini veren Aras, "Her mahallemizde, esnafımızın ve vatandaşımızın rahat ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapabileceği, Bodrum'a yakışan pazar yerleri olacak. Bunun da ötesinde, üreticilerimizi, çiftçilerimizi üretime teşvik etmek adına planladığımız üretici pazarları projemiz var. Halkımızın ve misafirlerimizin sağlıklı, doğal ve uygun fiyata alışveriş yapması bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle de her fırsatta halkımızla bir araya gelerek, bizlerden isteklerini öğrenmeye ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye özen gösteriyoruz."diye konuştu.

Pazaryerinde bulunan zabıta noktasını da ziyaret eden başkan Aras, buradan bir anons yaparak "Pazar esnafımız ve değerli misafirlerimiz ben Belediye Başkanı Ahmet Aras, hepinize iyi alışverişler ve hayırlı işler diliyorum, hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras daha sonra otogar ve çevresindeki esnafla sohbet ederek hayırlı işler diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA