Başkan Aras "Ne pahasına olursa olsun Bodrum'u koruyacağız"
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Başkan Aras "Ne pahasına olursa olsun Bodrum'u koruyacağız"

Başkan Aras 'Ne pahasına olursa olsun Bodrum'u koruyacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınların sekizinci gününde gece gündüz demeden, bölgede yaşanan yangın söndürme çalışmalarını, belediye ekipleri ile birlikte teyakkuzda kalarak takip ediyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınların sekizinci gününde gece gündüz demeden, bölgede yaşanan yangın söndürme çalışmalarını, belediye ekipleri ile birlikte teyakkuzda kalarak takip ediyor.

Çeşitli il ve ilçelerden gelen çok sayıda söndürme ekibi ile birlikte, belediyenin koordinasyonunda yangın bölgelerinde söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının ilk başladığı günden itibaren bölgede yangın noktalarında koşullanan başkan yardımcıları, birim müdürleri ve diğer personellerden oluşan ekipler, sahalarındaki çalışmalara destek oluyor. İtfaiye ekiplerine, arazöz, su tankeri, iş makinesi, akaryakıt, jeneratör ve diğer acil ihtiyaçların karşılanması sağlanıyor. Belediye Kriz Masası, farklı illerden gelen ekipleri ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendiriyor. Sahadaki söndürme ekiplerine, su, buz, gibi gıda malzemeleri Mumcular toplanma merkezinden alınarak, ihtiyaç duyulan bölgelere gönderiliyor.

"Ne pahasına olursa olsun Bodrum'u koruyacağız. Vazgeçmek yok" diyerek tüm belediye ekiplerini seferber eden Başkan Aras, "Memleketimiz için mücadelemiz canla başla sürdürüyoruz. Ancak havadan müdahale halen yetersiz. Emeklerimizin boşa çıkmaması için, havadan müdahale istiyoruz" sözlerini yeniledi.

Belediye koordinasyon merkezinde yardımlara katılan gönüllülere teşekkürlerini sunan Başkan Aras "Büyük bir iş birliği var Bodrum'da, şu anda o sahada ciddi bir söndürme çalışmaları yürütülüyor. O yüzden o sahaya kontrolsüz bir şekilde bireysel girişlerin kesinlikle yapılmaması lazım. Arkadaşlarımız canları pahasına ateşin içine giriyorlar. Çünkü hava desteği alamadık biz. İlk kez dün 4 tane helikopter geldi ve bugün tekrar geleceği söyleniyordu ama tabi başka yerlerde de ciddi yangınlar çıktı. Türkiye şu anda büyük bir afetle boğuşuyor. Kimseyi suçlamıyoruz. Ama önlem alınması da gerektiği de bir gerçek. Yangınlarla mücadele için Bodrum Belediyesi olarak kendi ekiplerimizi, kendi aracımızı, gerecimizi, ekipmanımızı artık toplayacağız ve hiç kimseye ihtiyaç duymadan ve hiç kimse mağdur olmadan müdahale etme şansı yakalayacağız" dedi.

Yine vatandaşlardan yangın bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturulmamasını rica eden Başkan Aras, devam eden yüksek sıcaklıklarının başka yangınlara sebebiyet vermemesi için ormanlık alanlara piknik vb. sebeplerden dolayı girmemeleri için çağrıda bulundu.

Bodrum Belediye Başkanlığı yapılan duyuru ile vatandaşların kendi bölgelerinde yangın tehdidi oluşturabilecek alanlarda ve yol kenarlarında cam vb. materyalleri toplayarak bölgeden uzaklaştırmasının büyük önem taşıdığını belirtti. - MUĞLA

Başkan Aras 'Ne pahasına olursa olsun Bodrum'u koruyacağız'
Başkan Aras 'Ne pahasına olursa olsun Bodrum'u koruyacağız'
Başkan Aras 'Ne pahasına olursa olsun Bodrum'u koruyacağız'
Başkan Aras 'Ne pahasına olursa olsun Bodrum'u koruyacağız'
Başkan Aras 'Ne pahasına olursa olsun Bodrum'u koruyacağız'
Başkan Aras 'Ne pahasına olursa olsun Bodrum'u koruyacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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