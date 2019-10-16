Başkan Aras, Gölköy'e Müjdeli haberle gitti

16.10.2019 19:34

Bodrum Belediyesi'nin Gümüşlük'te başlattığı "Müsaitseniz Size Geliyoruz" projesi Gölköy'de devam etti.



Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Gölköy Pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gölköy yaşayanlarının istek ve şikayetlerini yüz yüze dinledi, talepleri tek tek not aldırdı.



Bugün sabah saatlerinde Gölköy Mahalle Muhtarlığı ziyareti ile başlayan program Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın esnaf ziyareti ile devam etti. Başkan Aras'a, Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz, Emel Çakaloğlu, Belediye Meclis Üyesi Özden Baysal, birim müdürleri ve Gölköy Muhtarı Ahmet Barut eşlik etti.



Muhtarlık binasından pazar yerine kadar yürüyen Başkan Aras yol üzerindeki esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Pazar yerinde esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Aras, Gölköy'ün en öncelikli ihtiyaçlarından biri olan kafeteryası, tuvalet ve diğer tesisleri ile kapsamlı bir modern pazar yerinin, yakın gelecekte hayata geçirileceği müjdesini verdi.



İlk defa bir belediye başkanını pazar yerinde vatandaşlar ile bire bir temas halinde gören Gölköy sakinleri, Başkan Aras'a teşekkür ederek görevinde başarılar dilediler. Seçim öncesinde vatandaşlara "Siz belediyeye gelmek zorunda kalmayacaksınız, biz size geleceğiz" diyen Aras, verdiği sözün sonuna kadar arkasında olduğunu belirterek, ekibiyle birlikte her türlü hizmeti vatandaşın ayağına getirmek için çalıştıklarını ifade etti.



Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri de pazar yerinde açtıkları stantta alışveriş yapan vatandaşların ve esnafın dilek, öneri ve şikayetlerini ilgili birimlere yönlendirmek üzere tek tek kayıt altına aldı.



Gölköy'e yeni halk plajları



Başkan Aras, Gölköy'de yeni pazar yeri olarak düşünülen alanda ve sahilde halk plajı olarak değerlendirilecek bölgelerde incelemelerde bulundu. Aras, Gölköy balıkçı barınağının yanındaki sahile, halk plajı ve kafeterya yapılması için Fen işleri Müdürlüğü'ne talimat verdi. Bodrum Belediye Başkanı, buradaki derenin de doğal dokusuna dokunmadan rehabilite edilmesini istedi. Başkan Aras, dereyi çöp ve atıklardan korumak için köprü ve peyzaj projesi yapılması konusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü, Belediye mülkleri içinde kalan alanların bakım ve onarımı için de Destek Hizmetleri'ni görevlendirdi.



Başkan Aras daha sonra Gölköy Taksi durağına gelerek burada taksici esnafıyla buluştu, sorunlarını dinledi. Aras, esnafın yeni taksi durağı talebine de çözüm üretme sözü verdi.



Bodrum Belediye Başkanı ve beraberindekilerin son durağı Gölköy'de yıkılmaya yüz tutan tarihi hamam oldu. Aras, hamamın restorasyonu için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile iletişime geçilmesini ve restorasyon projesi başlatılmasını istedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA