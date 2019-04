Başkan Aras; "Bodrum'da Her Şeye Müdahil Olacağız"

MUĞLA (İHA) – Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum'da her şeye müdahil olacağız. Yani bu bizi ilgilendirmez diye bir şey yok arkadaşlar. Biz her şeye müdahiliz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye olarak hazırladıkları proje ve çalışmaları değerlendirerek yeni süreç ile ilgili bilgileri paylaşmak amacıyla Bodrum'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından Trafo Bodrum'da düzenlenen basına özel davete, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Turgay Kaya ve Ummahan Yurt ile Bodrum'da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. Konuklarına hoş geldiniz diyerek her biriyle tek tek ilgilenen Başkan Aras, özellikle yerel seçim sürecinde vermiş oldukları destek için basın mensuplarına teşekkür etti. Yerel seçimlerin ardından yeni süreç ile ilgili değerlendirmelerini paylaşarak, Bodrum genelinde belediye olarak yapılmaya başlanılan çalışmalar ve planladıkları projelerinden bahsetti.

"Asıl işimiz bundan sonra başlıyor"

Başkan Aras, katılımları için herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Sizleri burada bir arada görmek çok güzel. Tam bir basın ordusu olmuş burası. Bodrum'da çok şanslıyız sizler gibi arkadaşlarla hep bir arada olduğumuz için ve birlikte çalışma imkanını bulduğumuz için. Çok büyük emekleriniz var, bizlere çok büyük destek oldunuz. Seçimlerde bizleri en iyi şekilde anlattınız. Projelerimizi ve anlayışımızı bütünüyle kamuoyuna yansıtmaya çalıştınız. Bunun için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir süreç geçirdik ve seçimleri de zaferle sonuçlandırdık. Asıl işlerimiz ise bundan sonra başlıyor. Zafer dedik ama aslında bu bir başarıdır. Asıl zafer, bundan sonra yapacağımız işlerle olacak. Çalışmalara başladık, sizler de takip ediyor, kamuoyuna bunları duyuruyorsunuz. Çok kararlı çok cesur olarak bundan böyle hep var olacağız. Tamamen yasalar çerçevesinde, yasalar neyi gerektiriyorsa, her konuda; Bodrum'un, çevremizin, halkımızın menfaatleri konusunda, her zaman halkın yanında olacağız. Her zaman kamu yararını gözeteceğiz aldığımız bütün kararlarda ve bunu da zaten takip ediyorsunuzdur. Sizlerin çok önemi var. Bizim yanımızda olarak bizim gücümüzü artıracaksınız diye düşünüyorum. Hatalar yaptığımızda da bizi eleştirmek en doğal hakkınızdır. Sizlerin görevi bu, bizleri doğru yönlendirmek, yaptığımız hataları göstermek ve kral çıplak demek. Basının bu en doğal görevidir. En yakın arkadaşım bile olsa beni eleştirebilir arkadaşlar, hiç önemli değil. Yeter ki doğru yola sapalım eğer ki hata yapıyorsak. Eğer yanlış düşündüğünüzü düşünüyorsak da biz hemen size bunun açıklamasını yaparız. Kaleminizi hiç korkarak tutmayın, eliniz hiç titremesin. Bizler herkese eşit mesafede duracağız. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Hiç kimseyi ayırmayacağız ve beni eleştirdi diye -dönem basını, dönem gazetesi- gibi kesinlikle böyle bir şey yaşamayacağız bu süreçte. ve hiç eleştirdi ya da övdü diye bunlara da bakmayacağız. Basına her zaman eşit mesafede duracağız" dedi.

"Biri özellikle kaçak yapılaşmaya dur demeliydi, kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi!"

Kaçak yapıların üzerine ciddiyetle gideceklerini ifade eden Başkan Aras, "Bundan sonra özellikle geçen meclis toplantısında da bahsettiğim gibi kaçak yapıların üzerine daha ciddiyetle gitmeyi planlıyoruz. Özellikle İmar Barışı konusunda yapılan yanlışlar, şu anda Bodrum'u teslim almak üzere. Biz de bununla ilgili büyük bir kampanya başlattık. Kaçak yapılaşma ile mücadele kampanyası, bir seferberlik oluşturduk bunun için. Sizlerden büyük destek istiyorum çünkü biz gerçekten arı kovanına çomak sokacağız arkadaşlar. Ben bunu sadece gidip de gariban vatandaşa değil -size haberleri de gelir önümüzdeki süreçte- büyük projelere de aynı şekilde yaklaşacağız. Onlara da çomak sokacağız. Başladık zaten. Eğer Bodrum'un yağmalanmasına, talan edilmesine izin verirsek, o zaman zaten görevimizi yapmamış, suiistimal etmiş ve ihmal etmiş oluruz. Bu konuda tüm arkadaşlarım da aynı fikirdeler. Hiçbir şekilde kimseyi dinlemeyeceğiz. Ama bize başka türlü zarar vermek isteyenlere karşı da en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Bizleri doğru yansıtacaksınız ve şunu da özellikle söylemek istiyorum; kaçak yapılaşma ile ilgili imarda ve zabıtada ciddi bir ekip kuruyoruz, bu ekip çok güçlü olacak. Kaymakam beyle de görüştüm. Ondan da büyük destek alacağımızı biliyorum ve sizler de bizim yaptığımız müdahalelerde yanımızda olup bunları bütün herkese bütün Türkiye'ye ifşa edeceğiz. Kaçak göçek yapanlar rant elde eden insanlar, her kim olurlarsa olsunlar -onların da biliyorsun zaten çoğunu- ben hiçbir şekilde durmayacağım. Sonuna kadar, Bodrum'un değerleri için, kültürel, sanatsal değerleri için, tarihi geçmişi için, insanları için sonuna kadar avazım çıktığı kadar bağırmayı planlıyorum. Burada da benim tabii ki en büyük destekçim sizler olacaksınız. Bu konuda da lütfen hiç kimsenin baskısına boyun eğmeyin. Biz de aynı şekilde sizin yanınızda olacağız. Bu tür olaylarda belki sizi baskı altına almak isteyenler olabilir. Eğer biz bu işi şu anda bırakırsak Bodrum'un nereye gideceğini kestiremiyoruz. Bodrum'da iki katlı otellerin yerine 4-5-6 katlı otel yapmaya başlandı. Bu kadar da fütursuzluk olmaz artık. Buna birinin dur demesi lazımdı, kasabaya bir deli lazımdı o da geldi arkadaşlar. Bizler meclisimiz, başkan yardımcılarımız, personelimiz ve görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ile tamamen bu işe motive olmuş durumdayız. ve onların da arkasında duracağım sonuna kadar. İmar müdürümüz, fen işleri müdürümüz, zabıta müdürümüz… Onların da sonuna kadar arkanızda arkasında duracağız. Onların ezilmesine izin vermeyeceğiz, yanlış yapmalarına da kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

İşgaliye konusunda ciddi tedbirler aldıklarını ifade eden Ahmet Aras, "İşgaliye konusunda, çevre kirliliği, deniz kirliliği konusunda, tabela alt yapı, üst yapı, doğanın katledilişi, ağaçların kesilmesi, hayvanlara verilen zarar yani Bodrum'da bütün her şeyde; turiste yapılan müdahaleler, kötü davranışlar konusunda da. Esnafımız ile de konuşacağız. Kısacası her şeye müdahil olacağız. Bu bizi ilgilendirmez diye bir şey yok arkadaşlar. Her şeye müdahiliz biz. Neyzen Tevfik Caddesi için bugün emir verdim ekiplerimize, çekin ve bütün işgaliyeleri toparlayın dedim. Cumhuriyet Caddesine sıfır işgal, Kale Caddesine sıfır işgaliye dedik. Kesinlikle buna müsamaha göstermeyeceğiz. Ne olursa olsun, kim olursa olsun. Bodrum'un ekonomisine, turizmine, doğasına çevresine zarar veren hiçbir şeye izin yok arkadaşlar. Belediyemizde de bir yapılanmaya gidiyoruz. Çok güzel hazırlıklarımız var şu anda. Onları da yaptıktan sonra zaten sizler de hissedeceksiniz, göreceksiniz. Belediyenin mali tablosunu da şu anda internete koyduk şeffaflık gereği. Oradan takip edebilirsiniz aynı zamanda, tabelalara da bunu fiziki olarak asacağız. Artık herkes her şeyi bilecek arkadaşlar. Gizli kapaklı hiçbir şey kalmayacak. O yüzden de bana kimse dokunamayacak. Ben, halkın desteğini aldıktan sonra hiçbir şekilde bize kimse etki edemez diye düşünüyorum. Tekrar tekrar sizlere katıldığınız için teşekkür ediyorum."şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA