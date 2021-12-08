Başkan Aras bir maaşını SMA hastası İkra Deniz bebek için bağışladı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - SMA Tip-1 ölümcül kas hastası olan 2,5 yaşındaki İkra Deniz bebek için gerekli olan dünyanın en pahalı ilacına ulaşılabilmesi adına başlatılan "İkra Deniz yaşasın, Deniz'e hayat ol" yardım kampanyasına, Bodrum Belediye Başkan Aras sosyal medya hesabından canlı yayınla destek verdi.

Bir süre öce başlatılan yardım kampanyasına destek veren Başkan Aras, sosyal medya sayfasından canlı yayın gerçekleştirdi. Aralarında tanınmış sinema ve tiyatro oyuncularının bulunduğu, müzisyen, siyasetçi, doktor ve yazarlardan oluşan destek grubu, İkra bebek ve ailesi ile Başkan Ahmet Aras'ın açtığı canlı yayında buluştu. Başkan Aras, "İkra Deniz yaşasın, Deniz'e hayat ol" yardım kampanyası için destek istedi.

Yaklaşık 100 bin kişiye ulaşılan ve Bodrum'un tek yürek olduğu akşamda, İkra Deniz'in yaşaması için başlatılan dayanışmayı büyütmek için buradayız diyen Başkan Aras, "Duyarlılığının ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Bu akşam bir iyilik hareketi başlatıyoruz ve iyilik bulaşıcıdır diyoruz. Ayrıca iyilik yapan endorfin salgılar, mutluluk yayar etrafına. Yapacağımız iyilik bizleri mutlu edecek. Bu iyilik hareketi İkra Deniz'i de yaşatmış olacak. Bu akşamki sloganımız 'İyilik bir insanlık sanatıdır.' Sizlerin desteğine inanıyorum. Ailemize, anneye, babaya destek olacağız. Gerekli olan bu para toplanacak. Bundan hiç şüphem yok" dedi.

Başkan Aras, "İyilik bulaşıcıdır"

İkra Deniz bebeğin anne ve babası Emel ve Mustafa Pamuk'tan hastalık ve kampanya hakkında bilgiler alan Başkan Aras, "İyilik bulaşıcıdır, iyiliksever duyarlı insanlarımız sayesinde hayata tutunacaktır. Birçok insan için aslında küçük olan meblağlar İkra Deniz için çok önemli bir meblağ haline gelebilir. Küçük büyük demeden gerekli desteği sağlarsak bu başarıya ulaşacağımıza yürekten, kalpten inanıyorum" dedi.

Daha sonra destek veren, aralarında sinema ve tiyatro oyuncularının da olduğu sanatçılar ile siyasetçi, doktor ve yazarlardan oluşan grupla canlı bağlantı kuran Başkan Aras, burada Ayşen Şahin, Büşra Sanay, Cahit Berkay, Erk Acarer, Ezgi Aktan, Gani Müjde, Uzm. Dr. Gökhan Gürel, Levent Üzümcü, Murat Ağırel, Nebil Özgentürk, Pelin Batu, Ali Haydar Fırat ve Tuba Torun'dan Deniz bebek için destek istedi.

Başkan Aras'la canlı yayına katılan sanatçı Cahit Berkay, Deniz bebek için Söke ve Bodrum'da konserler vereceğini ifade etti. Konser gelirini İkra Deniz yaşasın diye bağışlayacaklarını belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, canlı yayında sanat ve kültür dünyasından birçok kişiyi anne Emel Pamuk'la buluşturarak her zaman destek vereceklerini ifade etti. Başkan Aras, iyiliğin bulaşıcı olduğunu söyleyerek bir aylık maaşını da İkra Deniz bebeğin yaşaması için bağışladı. - MUĞLA