Başkan Aras Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal çevirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Aras Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Başkan Aras Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal çevirdi Bodrum Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte, Başkan Aras, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılım sağladığı etkinlikte belediye önünden bindiği bisikletler...

BODRUM (İHA) - Başkan Aras Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal çevirdi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte, Başkan Aras, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılım sağladığı etkinlikte belediye önünden bindiği bisikletler ile çarşıda pedal çevirdiler.

Bodrum Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Çevre duyarlılığına farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleriyle birlikte çarşı merkezinde bisiklet sürdü.

Etkinlik öncesinde konuşan ve spora verdiği önemi her zaman yenileyen Başkan Aras, "Hem Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısı, hem de çevreye karbon salımını aza indirmek düşüncesiyle bu güzel organizasyonda buluştuk. Belediye olarak farkındalık oluşturmak için birim müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımız ile bugün işe başlamadan önce bisiklette biniyoruz. Amacımız motorlu taşıt kullanımını azaltıp halkımızın daha çok sağlıklı ulaşım yönetmelerini tercih etmelerini sağlamak. Bu anlamda, en azından toplu taşıma araçlarını tercih ederek, hava kirliliğinin önüne geçer ve çevreye verdiğimiz zararı kısmen de olsa azaltmış oluruz. Bodrum Belediyesi olarak spora verdiğimiz önemi her fırsatta gösteriyoruz. Amacımız sporu her yaşta sevdirmek, bisiklet sporunu ve bisiklet kullanmayı teşvik etmek" diye konuştu.

Masa Başı Personeli İçin Egzersiz Hareketleri

Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü etkinlik kapsamında gerçekleştirilen diğer bir etkinlikte ise Spor Eğitmeni Oğuzhan Yakın ile birlikte masa başında çalışan belediye personeline omurga sağlığının korunması için egzersiz hareketleri çevrimiçi ortam üzerinden gösterildi.

Öğrencilere Omurga Sağlığı Eğitimi

Yine Bodrum Belediyesi'nin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği konuya ilişkin farkındalık projesi ile Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu öğrencilerine sınıf içinde omurga sağlığının korunması konusunda bilgi verildi. Öğrencilere esneme hareketleri yaptırıldı. Ayrıca çocukların sıralarda ve özellikle bilgisayar ve tablet kullanırken duruş şekillerini gösteren spor eğitmeni Oğuzhan Yakın, masa başında geçen uzun saatlerin omurga sağlığını etkilediğini ifade etti. Uygulamalı olarak çocuklara esneme hareketleri yaptırdı.

Başkan Aras Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal çevirdi

Başkan Aras Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal çevirdi

Başkan Aras Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal çevirdi

Başkan Aras Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal çevirdi
İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Cristiano Alex Teixeira Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Aras Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:06:42. #1.17#