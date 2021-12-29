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Başkan Amcalarından Öğrencilere Yeni Yıl Hediyesi

Başkan Amcalarından Öğrencilere Yeni Yıl Hediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli ilçesi Yeşilova İlkokulu ve Şehzadeler ilçesi Yeşilköy Şehit Gürkan Gökçek İlköğretim Okulu öğrencilerini hediyeleriyle sevindirdi.

SALİHLİ, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli ilçesi Yeşilova İlkokulu ve Şehzadeler ilçesi Yeşilköy Şehit Gürkan Gökçek İlköğretim Okulu öğrencilerini hediyeleriyle sevindirdi. Başkan Ergün, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla öğrencilere bot ve Atatürk tişörtü gönderirken çocuklar da, yeni yıl öncesi gelen bu hediye ile mutluluklarını paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde kentin ihtiyacına yönelik dev yatırımları bir bir hayata geçirirken bu süreçte geleceğimizin teminatı olan öğrencileri de unutmuyor. Bu anlamda Başkan Ergün, yaklaşan yeni yıl öncesi Salihli Yeşilova İlkokulu ve Şehzadeler İlçesi Yeşilköy Şehit Gürkan Gökçek İlköğretim Okulu öğrencilerini hediyeleriyle sevindirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla öğrencilere bot ve Atatürk tişörtü teslim edilirken öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi. Salihli ilçesi Yeşilova İlkokulu Müdürü Ahmet Tunçer ve Şehzadeler İlçesi Yeşilköy Şehit Gürkan Gökçek İlköğretim Okulu Müdürü Serkan Sarıkaya öğrencilere verilen bu hediye için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

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