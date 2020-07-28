Başkan Altunkaya'dan Kurban Bayramı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Altunkaya'dan Kurban Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Müslümanların bayramını kutladı.

Başkan Altunkaya'dan Kurban Bayramı mesajı
28.07.2020 09:18 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:26

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Müslümanların bayramını kutladı.

Bayramların paylaşmayı, kardeşliği ve dayanışmayı artırdığını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, mesajında, "Müslüman alemi olarak bir Kurban Bayramı'na daha kavuşuyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın rahmetinin ve bereketinin tüm dünyayı kaplaması dileğiyle, tüm Müslümanların bayramını kutlarım. Bayramlar paylaşmaktır. Hem işte, hem de aşta bereketin sırrı paylaşmaktan geçiyor. Mutlulukların paylaşıldıkça arttığı, hüzünlerin de paylaşıldıkça azaldığı gerçeğinden yola çıkarak, bayramda sevgi, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Kırgınlıklara son vermeli, öksüzü, yetimi, fakiri, yaşlıyı ve hastaları unutmayarak, maddi ve manevi desteklerimizi esirgememeliyiz. Bayram coşkusu ve paylaşma duygusunun toplumun tüm kesimlerine yansıması, milletimizin birlik ve beraberliği ile ülkemizin kalkınmasına ivme kazandıracaktır. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde oldukça tüm hedeflere rahatlıkla ulaşabiliriz. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ederken, bayramın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Güncel
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı 3. Sayfa
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ekonomi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Dünya
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Dünya
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Sevgilisini öldüren boksörün genç kadına uyguladığı eziyet iddianamede yer aldı
Sevgilisini öldüren boksörün genç kadına uyguladığı eziyet iddianamede yer aldı
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Kocasının şoförlüğünü yaptığı belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Kumpasa alet edildim
Kocasının şoförlüğünü yaptığı belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Kumpasa alet edildim
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
İspanyol bakan Ayasofya için 'Ortak ev' dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Onyekuru, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı
Onyekuru, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı
Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor
Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Son Dakika: Jandarma'da 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Son Dakika: Jandarma'da 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Haydar Akar Fatih Sultan Pınar Gültekin
Magazin Emrah Beyonce Hazal Kaya Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Dha Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başkan Altunkaya'dan Kurban Bayramı mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 09:58:27. #1.14#
title