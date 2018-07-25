Başkan Altunbaş, "Akyazı Yaşam Merkezi Olacak"

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Trabzon Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen, bilgilendirme toplantısında Akyazı'yı Trabzon'un yeni yaşam merkezi haline getirmenin öncelikli hedeflerinden olduğunu söyledi.

Başkan Altunbaş, yönetim kurulu üyelerinin, gençlik ve kadın kollarının yanı sıra AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Osman Çetiner ve Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün katıldığı bilgilendirme toplantısında Akyazı'yı Trabzon halkının hizmetine sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek atılacak adımlardan bahsetti.

Akyazı'da spor tesislerine ayrılan 490 dönümlük bir alan olduğunu ve alan içerisindeki tesislere 400 milyon TL harcandığını söyleyen Altunbaş, "Akyazı'da bulunan spor tesislerinin geliştirilmesi ve eksiklerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Öncelikli olarak Akyazı'da bulunan sahalara bin 500 kişi kapasiteli karşılıklı iki adet tribün inşası yapılacak. Toplamda 3 bin seyirci kapasitesine ulaşılacak. Trabzon futboluna hizmet veren takımlarımız için 39 adet soyunma odası, hakem odaları, sağlık odaları ve sporcu odaları bu tribünlerin alt kısımlarında yer alacak. Futbol takımlarımızın rahat edeceği her türlü imkan Akyazı'da sağlanacak" dedi.

Akyazı'nın Trabzon halkının yaşam merkezi haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Altunbaş, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar ve atölyeler var. Buralarda gençlerimizin kişisel becerilerinin arttırılmasına yönelik, yeteneklerinin farkındalığının oluşması için sportif, kültürel ve ahlaki eğitimler verilmekte. Bu kurslardan ücret alınmamakta. Aileler, gençlerimizi buradaki kurslara mutlaka yönlendirmeli. Hem gençlerimizin gelişimine katkı sunmak hem de Akyazı'yı Trabzon önemli bir yaşam alanı haline getirmek için gerekli farkındalığı birlikte sağlamalıyız. Belediyemizle ve ilgili birimlerle yapılan çalışmalarda Akyazı'ya direkt ulaşım noktasında gerekli adımlar da kısa sürede atılacak. Trabzon Meydan'dan Akyazı'ya direkt seferler yapan toplu taşıma hattının oluşturulması için gerekli adımlar atılacak" diye konuştu. - TRABZON