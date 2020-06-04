Başkan Altun; "Bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk yok"
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Başkan Altun; "Bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk yok"

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının 18'e düşürülmesi, 18 yaş altı sokağa çıkma izninin ise tek grup halinde iki güne yükseldiği açıklanmıştı.

Başkan Altun;
04.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:31

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının 18'e düşürülmesi, 18 yaş altı sokağa çıkma izninin ise tek grup halinde iki güne yükseldiği açıklanmıştı. Kararın açıklanmasının ardından 18 yaş altı sokağa çıkma izni dün ilk kez gerçekleştirildi ve 14: 00 itibariyle 18 yaş altı çocuklar park ve sokaklara akın etti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'da her izin gününde olduğu gibi çocukların bu izin gününde de miniklerin yüzünü güldürmeyi unutmadı.Başkan Altun aileleriyle birlikte parklara koşan çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.

Başkan Özkan Altun;" Neşeleri, koşuşturmaları ve oyunlarıyla cadde ve sokaklarımızı şenlendiren yavrularımızın yüzünü her fırsatta güldürmeye gayret ediyoruz. Bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk yok. Bir birinden zeki çocuklarımız ve aileleriyle sohbet edip, taleplerini dinledik. İnşallah çok daha sağlıklı günlerde birlikte olacağız. Tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan minikleri sevindirmek ve bir nebze de olsa mutlu etmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çocuklar ve aileler de alakasından dolayı Başkan Altun'a teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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