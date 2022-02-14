Başkan Altun araç tahsis etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Altun araç tahsis etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Başkan Altun araç tahsis etti

Erzurum'da düzenlenen "Kız Futsal Bölge müsabakalarında" Sarıkamış Spor Lisesi 1'inci oldu.

SARIKAMIŞ, KARS (İHA) - Erzurum'da düzenlenen "Kız Futsal Bölge müsabakalarında" Sarıkamış Spor Lisesi 1'inci oldu.

Erzurum'da düzenlenen "Kız Futsal Bölge müsabakalarında" sona erdi. Sarıkamış Spor Lisesi Trabzon'da yapılacak olan Türkiye yarı finallerinde Kars'ı temsil edecek.

Müsabakalarda rakipleri tek geçen Sarıkamış Spor Lisesi öğrenciler ve antrenör Habip Topçu Trabzon'da da Kars'ı en iyi şekilde temsil edecekleri sözünü verdiler.

Öte yandan Sarıkamış Spor Lisesi'nin Erzurum'da şampiyonluğu kazanmasında Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun'nda katkısı bulunuyor. Komşu ilçe Sarıkamışlı öğrencilerin müsabakaları katılmaları için Başkan Altun araç tahsis etti. Başkan Altun'un jestine öğrencilerde şampiyon olarak karşılık verdi.

Sarıkamış Spor Lisesi yetkililer öğrencilerine verdikleri destekten dolayı Başkan Coşkun Altun'a teşekkür etti. - KARS

Başkan Altun araç tahsis etti

Başkan Altun araç tahsis etti

Başkan Altun araç tahsis etti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Sarıkamış, Erzurum, Tragger, Futsal, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title