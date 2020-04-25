Başkan Altınsoy'dan çiftçilere müjde
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Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Politika, Haber

Başkan Altınsoy'dan çiftçilere müjde

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, hükümet olarak korona virüsle mücadele kapsamında çiftçilerin yanında olmak adına ek tedbirleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ile hazineye ait tarım arazilerini tarım ve...

25.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:05
Başkan Altınsoy'dan çiftçilere müjde

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, hükümet olarak korona virüsle mücadele kapsamında çiftçilerin yanında olmak adına ek tedbirleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ile hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ecri misil ödemelerinin üç ay süreyle ertelendiğini söyledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirin yanı sıra ekonomik olarak da ciddi çalışmaların hayata geçmeye devam ettiğini aktaran İl Başkanı Altınsoy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2/B ve tarım arazileri satışlarında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ödemesi gereken toplam 156 milyon liralık borcun herhangi bir zam veya faiz uygulamadan ve başvuru şartı aranmaksızın ertelendiğini bildirdi. Tebliğ ile hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ödemelerinin de düzenlendiğini aktaran Altınsoy, "Bu erteleme sonucunda tarımsal amaçlı kullanımdan kaynaklı 43 milyon lira tutarında bir borç ertelenecek olup bu haktan yaklaşık 18 bin çiftçimizin yararlanması öngörülmektedir" dedi.

Yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarını sürdüren Altınsoy, "Hazırlanan yeni tebliğ ile 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli ve taksitlerini herhangi bir zam veya faiz uygulamadan 3 ay süreyle ertelenecek. Bunun yanında hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerimizin ecri misil ödemeleri de 3 ay süreyle ertelendi" diye konuştu.

Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ertelenen ödemelerini de herhangi bir zam veya faiz uygulamayacağına değinen Başkan Altınsoy, Kovid-19 salgını nedeniyle tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların bu süreci en az zararla atlatması ve tarımsal üretimin devamlılığını desteklemek amacıyla çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Politika Manşet

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